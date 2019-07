Harvardi teadlased lõid nutika plaastri, mis ennetab armide tekkimist

Harvardi Wyssi intituudi teadlased tulid aga palju parema laheduse peale. Uus plaaster katab haava, kiirendab paranemisprotsessi ning vähendab armistumist, vahendab New York Post .

Teadlased said inspiratsiooni loodusest, matkides õrna loomaembrüo nahka, mis suudab ennast ise parandada, ilma arme jätmata. Kuigi riie on äärmiselt kõrgtehnoloogiline, saab seda kasutada nagu tavalist plaastrit. Plaastris kasutatakse soojusega aktiveeruvat hüdrogeeli, mis mitte ainult ei kata sisselõiget või haava, vaid ka tõmbab selle ääri kokku. Geel hakkab tööle 32 kraadi juures, mis tähendab, et seda saab aktiveerida vaid kehasoojusega.