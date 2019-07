Naine oleks mullivannis käigu tõttu peaaegu jala kaotanud

Vaid mõni päeva reisil olnud Bryant tundis end äkki halvasti. Valu paremas jalas muutus kiiresti talumatuks ja üsna pea ei saanud naine enam kõndida. Kohalik erakorralise meditsiini punkt kirjutas talle välja 10-päevase antibiootikumide kuuri, et müstilist põletikku jäsemes ravida. Naise seisund aga halvenes pidevalt, vahendab New York Post .

Naise sõnul oli valu hullem kui sünnitusel ning ta ei suutnud halvemat olukorda ettegi kujutada. Jalg oli paistes ja villiline ning lööve kandus aina kõrgemale. Lisaks kõigele muutus jalanahk mustaks ja hakkas kooruma. Lõpuks sai Parton abi haiglast, kus tal diagnoositi follikuliit. Tegu on levinud karvanääpsu bakter-nakkusega, mis võib ilma ravita muutuda eluohtlikuks. Arstid kahtlustavad, et naine sai infektsiooni puhkusel mullivannist, kus naine käis kolmel järjestikkusel õhtul.

Follikuliiti saadakse mullivannidest ja kuumavee basseinidest nii tihti, et Ameerika haiguste kontrolli ja ennetuse keskus on haiguse ristinud mullivanni lööbeks. Infektsioon tekib karvanääpsudes ja seda iseloomustavad mädaga täidetud punnid. Haigust soodustab näiteks jalgade raseerimine, mis kahjustab nahka ja muudab need infektsioonile vastuvõtlikumaks. Eksperdid soovitavad peale mullivannis ligunemist kiirelt ujumisriided eemaldada ja dušši alla minna.