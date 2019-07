Lastefond kutsub heategevusjooksuga laste psühholoogilist nõustamist toetama

Org nendib, et koostööst on tekkinud sünergia: «IRONMAN triatlonfestivalide korraldaja Eestis, triatlonklubi Trismile on mitmeid kordi külastanud asenduskodu, kus elavate laste psühholoogilise nõustamise toetuseks on heategevusjooksu tulu suunatud, ning asenduskodu lapsed osalevad ka ise heategevusjooksul ning panustavad vabatahtlikuna IRONMAN triatlonfestivali toimumisse. Töötajad on siiralt tänulikud, et lapsi spordiürituse toimumisse kaasatakse ning nendivad, et see annab laste eluteele kaasa väga erilise kogemuse.»