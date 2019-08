Teadlased selgitasid välja, millised vererõhunäitajad ennustavad südamehaigusi

Kõrge vererõhu riski hinnates pööravad arstid tavaliselt rohkem tähelepanu süstoolsele vererõhule. Viimast peetakse suureks südameveresoonkonna haiguste riskifaktoriks vanemate täiskasvanute puhul. Kümnendite kaupa on uuringud näidanud, et diastoolne vererõhk on südamehaiguste ennustamisel täpsem. See on mõjutanud ka kardioloogia juhiseid. Osad eksperdid arvavad, et nende põhjal võiks diastoolset vererõhku ignoreerida.

Nüüd leiti, et mõlemad vererõhu numbrid on tugevalt südameataki ja insuldiga seotud. New England Journal of Medicine väljaandes ilmunud uuringusse kaasati kaheksa aasta jooksul 1,3 miljoni inimese 36 miljonit vererõhunäitu. Tegu on suurima seda tüüpi uuringuga. Selgus, et kuigi süstoolsel vererõhul on suurem mõju, ennustavad südameataki või insuldi riski mõlemad - nii süstoolne kui ka diastoolne vererõhk.