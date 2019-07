Šokeerivad pidid alatoitumuses poisist Jeemenis, kus vajab humanitaarabi 12 miljonit last

Moaz Ali Mohammed on kaheaastane Jeemeni poiss, kes elab vaesunud peres Ben Ameri regioonis. Poiss kannatab raske alatoitumise käes ja kaalub vaid kaheksa kilogrammi. Lapse vaesuses elav perekond väitis, et saa endale lubada poisi transportimist 30 kilomeetri kaugusel asuvasse keskusse, kus alatoitumist ravitakse.

Unicefi teatel on 2015. aastal alanud Jeemeni konflikti näol tegu maailma suurima humanitaarkriisiga, kus eriti rängalt kannatavad lapsed.

Humanitaarabi vajab 80 protsenti elanikkonnast ehk 24 miljonit inimest, kellest 12 miljonit on lapsed. 360 000 alla viieaastaseid lapsi kannatab tõsise alatoitumuse käes, paljud on saanud surma või vigastada. Konfliktis kannatada saanud haiglad ja koolid on suletud, mistõttu puudub ligipääs tervishoiuteenustele ja haridusele.