Galerii: tuntud Eesti emad näitavad, et rinnaga toitmine on loomulik

Pelgulinna sünnitusmaja imetamisnõustajad toetavad ja nõustavad peresid nende valikutes: imetada nii, nagu just nemad seda soovivad, just seal, kus nemad soovivad, nii kaua, kui nad soovivad. Sünnitusmajas on professionaalne meeskond, kellelt saab abi, toetust ja nõu, et iga pere saaks teha endale sobiva valiku, mis tagab perele rahulolu ja rõõmsa kooskasvamise.