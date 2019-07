Kümme eset ja tegevust, mis lastele enim ajutraumasid põhjustavad

Huvitav leid oli see, et auto turvaistmed olid viies kõige levinum põhjus imikute peatraumades. Kuigi õigesti paigaldatud turvaistmed on õnnetuste ennetamises efektiivsed, siis kasutatakse neid vahel väljaspool autot lapse kandmiseks. Näiteks võidakse lasteiste asetada lauale või letile, kus on oht lapse kukkumiseks ja vigastamiseks.