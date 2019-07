Kaks peotäit pähkleid päevas võib meeste seksuaalfunktsioonile kasulik olla

Erektsiooni saamiseks ja säilitamiseks on tarvilik korralik vereringlus. Erektsioon sõltub närvide ja veresoonte kompleksest interaktsioonist. Protsessi juures on oluline ka lämmastikoksiid, mis aitab peenise lihaskoel jäigastuda ja jäikust vähendada.

Erektiilne düsfunktsioon (ED) on võimetus saada erektsiooni ja seda piisavalt kaua rahuldava vahekorra jaoks hoida. ED mõjutab suurema tõenäosusega vanemaid mehi. 30-80-aastaste meeste seas on selle levimus 30 protsenti. Elustiiliga kaasnevad tegurid nagu suitsetamine, ebapiisav füüsiline aktiivsus, stress, alkoholi liigtarbimine, liigne kaal ja ebatervislik toitumine tõstavad ED riski. Nendel faktoritel on bioloogiline mõju veresoontele ja närvidele.

Varasemas sama valimi andmetega tehtud uuringust tehti järeldused, et pähklite tarbimine parandab sperma kvaliteeti. Mõnedes uuringutes on leitud, et Vahemere dieet ja sellele sarnased toitumisviisid vähendavad ED ja seksuaalse düsfunktsiooni riski. Samuti on leitud, et nende toitumisviisidega on seotud parem endoteeli funktsioon.