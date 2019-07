Muutus käekirjas, mis viitab algavale Parkinsoni tõvele

Mayo Clinic kirjutab, et Parkinsoni tõve puhul võib kirjutamine muutuda keeruliseks ning käekiri väikseks, vahendab Express .

Käekiri võib vanusega muutuda, eriti kui inimesel muutuvad käed ja sõrmed artriidist või muust haigusest kangeks või nägemine halveneb. Väike kokkusurutud käekiri ehk mikrograafia on üks Parkinsoni tõve omadusi ning tihti üks varasemaid sümptomeid. Lisaks sellele, et sõnad on väikesed ja kokkusurutud, läheb käekirja suurus kirjutamise jätkamisel aina väiksemaks.