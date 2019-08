Imetamisnõustaja jagab soovitusi mugava imetamisasendi leidmiseks

Poollamavat imetamisasendit on hea kasutada kohe pärast sünnitust, kui ämmaemand on lapse kuivatanud ja asetanud nahk-naha vastu kontakti. Pool tundi kuni tund pärast sündimist hakkab laps instinktiivselt ise rinda otsima - ta lükkab end jalgadega ülespoole, kobab kätega ja limpsib keelega, et leida ema rinnanibu. Pärast rinna leidmist puhkab beebi veidi ja kui ta on valmis sööma, siis haarab laps rinna suhu ja hakkab imema.

Poollamavas asendis vajub laps oma raskusega rinnale, ema peab teda vaid veidi küljelt toetama. Selline asend on hiljem kasulik ka tugeva piimavooluga emadele, kelle laps peab sellega toime tulemiseks vaeva nägema. Ema rinnal lamades on lapsel lihtsam piimavoolu kontrollida.

Et end poollamavas asendis hästi tunda, aseta oma selja taha patju või istu kott-tooli, toetudes istudes ristluudele, mitte otse tuharatele. Oleks hea, kui käte all on padi või kokku keeratud tekk, sest siis ei väsi käed lapse toetamisest, kui tal peaks söömine rohkem aega võtma.

Tasub proovida ka lamavat imetamisasendit, kuna nii saab last toites ema ka ise puhata. Heida külili ja tõmba last rinna poole nii, et ta jääks lamama külje peale kõht sinu kõhu vastu. Toeta oma pea padjale, siis ei väsi kael ega õlg.

Klassikalise istuva imetamisasendi puhul on hea see, et saad last toita oludes, kus lamamine ei ole võimalik, näiteks arsti vastuvõttu oodates. Selle asendi harjutamist saad alustada niipea, kui istumine pärast sünnitust on mugav.

Istudes jälgi, et selg oleks toetatud ja jalad kindlalt maas - siis on kehaasend stabiilne. Toeta last käsivarrele, kõht vastu sinu kõhtu nii, et kui ta rinda imeb, saab ta sulle otsa vaadata. Võid last hoida risti oma kehaga või lasta ta tagumikul oma reiele toetuda – nii on su kätel kergem. Võid sülle võtta ka padja ja lapse sellele toetada, siis on vähem pinget õlavöötmes.

Käealune imetamisasend sobib väga hästi kaksikute imetamiseks või kui rinda on kaenlaaugu suunas kogunenud suurem hulk piima ja tunned tükitunnet rinnas. Ka ühte last saab selles asendis imetada – võid näiteks istuda küljega laua suunas ja asetada lapse külili lauale. Kui vaja, pane lapse alla kõrgenduseks padi või kokku keeratud tekk, et laps oleks rinnaga ühel kõrgusel. Lapse jalad jäävad sinu selja taha ja tema kõht on su rindkere poole.

Kaksikute puhul vajad imetamiseks rohkem ruumi, näiteks laia voodit või tugitooli. Pane oma selja taha padi, et sinna jääks laste jalgadele vaba ruumi. Oma käte alla pane kokku keeratud tekid või tihkemad padjad, et lapsed püsiksid rinna kõrgusel kogu imetamise aja.

Kui tunned, et vajad mugava imetamisasendi leidmiseks abi, siis pöördu kindlasti imetamisnõustaja poole.