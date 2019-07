Liikumispuudega 6-aastase tüdruku unistus võib tänu annetajatele täituda

6-aastane Maria-Loviise on sündinud sügavalt enneaegsena, millest tingituna on lapsel välja kujunenud spastiline dipleegia ehk kahejäsemehalvatus. Jalgade spastilise halvatusega seoses on tüdrukul liikumisprobleemid. Maria-Loviise suudab käia küll ühest käest kinni hoides, kuid kui tuleb ette takistus, läheb ta väga spastiliseks ja tasakaal kaob. Tüdruk on aktiivne ja suhtlusaldis ning tahaks ka ronida ja hüpata nagu temavanused, kuid spastilisus on talle takistuseks.

Lapse liikumisvõime parandamiseks on plaanis Saksamaal selektiivse dorsaalse risotoomia operatsioon, mille järel järjepideva taastusravi ja treeningute tulemusel spastilisus väheneb ning laps peaks saama kandasid maha toetada ja selle tulemusel paraneks ka tasakaal. Lapse ema sõnul on lapse unistus iseseisvalt käima hakata ning operatsiooni ning taastusravi järel on see võimalik.

Raviarsti sõnul on Maria-Loviisele operatsioon näidustatud, kuna ta on vanuses, mil on kaugtulemused kõige paremad. Lisaks on laps ka mentaalselt võimekas edasiseks intensiivseks teraapiaks ning arvestades tema praegust motoorse arengu taset, on suur lootus olulisele iseseisvuse parandamisele.

Ravikulud Saksamaal katab Eesti Haigekassa, kuid ravivisiidiga kaasnevad transpordi- ja majutuskulud käivad perele üle jõu ning seetõttu on heategijate abiga otsustanud 1690 euro ulatuses appi tulla Lastefond.

Lastefondi tegevjuht Kadri Org nendib, et iseseisvalt liikumine on suur privileeg, mille väärtust inimesed tihti ei mõtesta. «Väikese tüdruku Maria-Loviise jaoks ei ole see aga iseenesestmõistetav ning Saksamaal teostatav operatsioon on esimene samm suurel teekonnal iseseisvalt liikumise suunas.»

Tüdruku ravireisi on võimalik toetada, tehes ülekanne SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele ja lisades selgituseks «Maria-Loviise»:

