Uurijad said teada, millises vanuses lastega peaksid vanemad seksist rääkima

Vanemate õpetussõnad ei mõjutanud seda, kui varakult lapsed esimesse seksuaalvahekorda astusid. Uurijate sõnul peaks see rahustama vanemaid, kes kardavad, et lastega seksist rääkimine viib neid seksi algatama.

Taolised vestlused ei julgusta 30 aasta andmete põhjal lapsi varasemalt seksima, vaid loovad keskkonna, milles lapsed saavad vanemas eas teha seksi kohta teadlikumaid otsuseid. Lisaks vabastab seksist rääkimine seksiga seotud häbist, mistõttu lapsed julgevad oma hooldajatelt või vanematelt jamadesse sattumist kartmata küsimusi küsida. Parem on, kui lapse infoallikas on vanem, mitte sõbrad või seksuaalne sisu internetis.

Taolised vestlused tähendavad seda, et vanemad kasutavad kehaosade korrektseid nimesid, aitavad lastel mõista privaatsust ja õigust oma keha üle otsustada, räägivad teiste piiride austamisest ning pakuvad eakohaseid vastuseid nende kehade kohta ja küsimusele, kust lapsed tulevad. Kasutades õigeid kehaosade nimesid nagu «peenis» ja «vagiina» saadad sõnumi, et need kehaosad on nagu teisedki kehaosad ning me ei pea neid häbenema.