Viis tõbe, mida võid saada puukidelt

Puuke leidub rohealadel ja metsades ning putukad on aktiivsed ajal, mis temperatuur ulatub üle jäätumispunkti. Kõige levinumad on puugid siiski kevadest hilissügiseni.

Haruldane viirusnakkus, mis on esinenud USAs Maine´is ja New Jerseys. Viimastel aastatel on avastatud siiski vaid mõned üksikud haigusjuhud. Viirus tekitab palavikku, peavalu, oksendamist ja väsimust. Tõsised juhtumid võivad olla surmavad, sest viirus võib tekitada põletikku ajus ja selgroos, põhjustada segadusetunnet, krambihooge ja koordinatsiooni ja kõnevõime kadumist. Pikaajalised tüsistused võivad tekitada lihasjõu kadu ja mäluprobleeme. Viirusnakkusele ei ole ravi ning nakatunud inimestel on umbes 50- protsendine tõenäosus saada püsivaid kahjusid ja 10-protsendine võimalus haigusesse surra.