Regionaalhaigla teeb intensiivravis uuendusi

Intensiivravi keskuse juhataja doktor Kristo Eriksoni sõnul seisneb projekti peamine väärtus ravikvaliteedi tõusus. «Nii saavad intensiivravi arstid ja õed teha kiiremaid otsused ja see on meie töös kriitilise tähtsusega,» ütles doktor Erikson. «Sisuliselt on see projekt esimene samm lähemale tehisintellekti kasutamisele intensiivravis,» lisas doktor Erikson. Projekti käigus muudetakse tänased mahukad paberprotsessid elektrooniliseks, võimaldades paremat ülevaadet patsiendi tervislikust seisundist. Nii saavad arstid ja õed tõhusamalt pühendada enam aega intensiivravi patsientidele. «Elektroonilised andmed annavad ka võimaluse meil end paremini võrrelda teiste Euroopa haiglatega,» märkis dr Erikson. E-intensiivravi andmed loovad hea baasi ka teadus-arendustööks parema raviteenuse osutamiseks ning tehisintellekti arendamiseks.