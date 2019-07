Suur kärbe: toiduainetööstus vähendab toodetes suhkrukoguseid

Saku Õlletehase turundusjuhi Eva Maarendi sõnul on tarbijad aasta-aastalt üha terviseteadlikumad ning pööravad oma toidu- ja joogivalikus suuremat tähelepanu koostisosadele. Eriti märgatav on ta sõnul teadlikkuse kasv mittealkohoolsete jookide koostise jälgimisel. «Joogisektoris on kõikjal maailmas tarbijaeelistused kandumas toodetele, kuhu ei ole lisatud suhkrut või maitsetugevdajaid ning mille maitse on saavutatud naturaalsel viisil. Sama trend on kanda kinnitamas üha enam ka Eestis,» lausus Maarend.

Nii näiteks otsivad tarbijad alternatiivi tavapärastele karastusjookidele nagu limonaadid ja jääteed, sest viimaste magusus on tihtilugu saadud just lisatud suhkruga või tehislike maitsetugevdajatega. «Naturaalseid koostisosi on neis küllaltki vähe, seevastu aga näiteks poole liitrises limonaadis on keskeltläbi umbes 12 teelusikat suhkrut,» lausus Maarend. Kõige tervislikum on loomulikult juua puhast vett, kuid samas pingutab joogitööstus pidevalt, et pakkuda terviseteadlikele tarbijatele lõunalauas või seltskondlikule koosolemisele meelepärast karastavat jooki ning saada maitseelamus.

Näiteks Carlsberg grupp töötas välja tehnoloogia, mis võimaldab toota naturaalse koostisega ja tervislikku karastusjooki. «Limonaadi pruulimine odra baasil tagab joogis maksimaalse naturaalsuse ja sellesse pole vaja lisada grammigi täiendavaid suhkruid ega e-aineid. Maitse saamiseks on kasutatud vaid looduslikke komponente,» kirjeldas Maarend pruulitud limonaadi Barley Bros sündi.

Uutes jäätistes aina vähem suhkrut

Jäätisetööstuses on võimalik tooteid tervislikumaks muuta samuti suhkrukoguseid vähendades. «Koostöös Eesti Toiduainetööstuse Liiduga oleme võtnud eesmärgiks aasta-aastalt vähendada toodetes nii süsivesikuid kui suhkruid. See tähendab, et kõik turule tulevad uued tooted on juba väiksema suhkrusisaldusega kui varasemalt,» selgitas AS Balbiino turundusdirektor Heikki Põhi. Juba turul kanda kinnitatud toodete retsepte muutma ei hakata, kuna see tähendaks olemasolevate jäätise maitsete muutmist. «Lisaks on tarbijad teatud maitsetega harjunud ehk kui muuta tarbijale armsaks saanud toodet, siis ta on lihtsalt õnnetu, sest ei leia eest seda, mida ootab,» lausus Põhi.

Jäätisetootmise tehnoloogia tõttu ei saa jäätiseid täiesti suhkruvabaks teha, kuna jäätisel on kindel struktuur, mille hoidmiseks on suhkrut vaja. «Kui suhkru täielikult eemaldaksime, siis peaksime otsima mahuaineid, mis struktuuri suhkru asemel tagavad ning teevad jäätisest jäätise,» ütles Põhi, nentides, et koort ei ole võimalik mitte mingi valemiga ilma suhkruta jäätiseks töödelda. Balbiino turundusdirektor lisas, et kuigi suhkruid vähendatakse, siis ei asendata neid suhkruasendajatega. Samuti pole üheski Balbiino tootes säilitusaineid ega tehislikke värvaineid.

Põhi lisas, et kõige populaarsemad magustoidud on koorejäätised, kuna need on tehtud puhtast eestimaisest koorest. Näiteks on jätkuvalt Eesti enimmüüdud jäätis Vanilla Ninja vanillijäätis šokolaadiglasuuriga, mida toodetakse aastas suisa kolm miljonit tükki. Üheks tervislikuks alternatiiviks on ka smuutijäätised, mahlapulgad ja sorbetid, mis on valmistatud puuviljade või marjade püreest ja mahlast. «Kui jäätis on tehtud koore ja piima baasil, siis smuutijäätised on tehtud püreest ja mahlast ehk neis ei ole piimavalke ega piimarasva ning seetõttu sobilikud ka piimatalumatusega inimestele ning veganitele. Samuti on neis umbes 10 protsenti vähem suhkrut kui koorejäätises,» kirjeldas Põhi.

Tervislikumad jogurtid, kohupiimad ja keefir

Valio Eesti AS turundus- ja tootearendusdirektor Krista Kalbin tõi välja, et tervislikkust jälgitakse uute toodete arendamisel igapäevaselt. «Kui juba aastaid tagasi kadusid Alma toodete koostistest säilitusained, siis viimaste aastate muudatus on lisatud suhkrute vähendamine maitsetega jogurtitest, kohupiimadest ja keefiritest,» sõnas Kalbin. Samuti tuuakse juurde tarbijate soovidele vastavaid tooteseeriaid, mis on kõrge valgusisalduse ja parimate makronäitajatega, kus kõige populaarsemad tooted on kohupiimad, kodujuust ja juust. Samuti ostetakse aina enam Gefilus tooteseeria tooteid, mis sisaldavad maailmas enimuuritud piimhappebakterit ning immuunsussüsteemi toetavad D- ning B-12 vitamiine.