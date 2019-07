Pelgulinna sünnitusmaja sai ülemaailmse tunnustuse

Beebisõbraliku haigla algatus sai maailmas alguse 1991. aastal. Tegemist on UNICEFi ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ühisliikumisega, mille eesmärk on kaitsta, edendada ja toetada rinnaga toitmist. Beebisõbralik haigla lähtub põhimõttest, et rinnapiim on beebile parim ning et haiglas on tagatud võimalused rinnaga toitmise alustamiseks ning jätkuvaks edukaks imetamiseks.