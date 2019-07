Teadlased uurisid, kas smuutid ja mahlad tõstavad kaalu rohkem kui tahked puuviljad

Organism reageerib suurele kogusele suhkrule veresuhkru järsu tõusu ja langusega. Veresuhkru järsk langus saadab omakorda kehale signaali, et inimene vajab toitaineid ja vereringesse läheb suures koguses rasva, et keha näljaseisundi eest kaitsta. Kõrge rasvahulk vereringes tõstab aga kaalutõusu ja südamehaiguste riski ja seetõttu on oluline toituda nii, et veresuhkur püsiks võimalikult stabiilsena.

Ühes limonaadis on keskmiselt kolm supilusikatäit suhkrut ja see kutsub esile veresuhkru järsu tõusu, millele järgnev langus võib viia veresuhkru isegi madalamale kui see algselt oli. Sellele järgnev energialangus või näljatunne võib põhjustada kaalutõusu. Veresuhkrut tõstab ja langetab sel moel ka õunamahl, mis võib sisaldada sama palju või isegi rohkem suhkrut kui limonaadid.

Teadlased eeldasid, et põhjus seisneb selles, et vedelal kujul tarbitud kalorid ja suhkur ei mõju organismile samamoodi kui sama kogus suhkrut ja kaloreid tahkel kujul. Kui uuringus osalenud sõid 546 grammi õunaviile (üks klaas õunamahla), tõusis ja langes veresuhkur aeglaselt ega põhjustanud liigset insuliini teket. Kui aga tarbida sama kogus õuna mahla kujul, toimus kehas veresuhkru järsk tõus ja langus. Mahlast on eemaldatud õuntes sisalduvad kiudained, mis aeglustavad suhkru seedimist ja pärsivad insuliini vabastamist.

Smuutide puhul olid tulemused pisut keerulisemad. 456 grammist õuntest ja veest tehti smuuti, milles olid kiudained alles, kuid uuringus osalejate veresuhkur tõusis ja langes sellest hoolimata võrdlemisi järsku. Teadlaste hinnangul mängib olulist rolli lisaks kiudainetele ka söömisele kulunud aeg. 456 grammi õunte söömine võttis inimestel aega 15 – 20 minutit, aga smuuti joodi ära kuue minutiga ning mahl 90 sekundiga. Kui aga juua smuutit sama aeglaselt kui söödi õunaviile, oli veresuhkur tunduvalt stabiilsem, sest mõju avaldasid nii kiudained kui ka ajakulu. Sellegipoolest mõjus veresuhkrule kõige paremini õunte tahkel kujul söömine. Mõned puuviljad – nagu banaanid ja mangod – sisaldavad veresuhkrut stabiliseerivaid aineid (mangiferini) ning mõjuvad kasulikult ka püreestatud kujul. Ühest uuringust selgus, et kui segada vette kolm supilusikatäit suhkrut ja lisada sellele püreestatud marju, siis marjad kaitsevad organismi veresuhkru kõikumise eest ja järsku tõusu ega langust ei toimu.