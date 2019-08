Naise sügelevad silmad osutusid allergia asemel ajukasvajaks

Gurcharan Kauril oli probleeme silmade pilgutamisega ning ta märkas ka silmade paistetust. Haiglas selgus, et tegu ei olnud õietolmuallergiaga, vaid probleemi põhjustas hoopis aju keskel olnud kasvaja, vahendab Fox News .

Naine ütles portaalile, et tundis hommikul silmas torkimist ning uskus, et tavalisest allergiarohust saab abi. Samuti sõnas ta, et kui poleks aega parajaks tehes silmaarsti kabinetist möödunud, poleks ta võib-olla oma sümptomeid kontrollida lasknudki.