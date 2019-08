Uuring: kontoritöötajatest ligi pooled viibivad värskes õhus alla kahe tunni päevas

Pea poolte küsitlusele vastanud kontoritöötajate sõnul ei võimalda nende tööandja väljaspool töökeskkonda töötada. Samas peaksid Estrini sõnul just tööandjad propageerima keskkonnavahetust. «Töötajatel võiks olla võimalus tegutseda ajal ja kohas, kus nad ise ennast kõige produktiivsemana tunnevad. Hiljuti Tele2 töötajate seas läbi viidud uuringu tulemus näitas, et rahulolevamad on juba need, kes ka kontori sees erinevaid kohti töötamiseks valivad, mitte ainult ühe koha peal ei istu. Veel parem on aga see, kui tööandja julgustab muidu siseruumides töötavaid inimesi rohkem õue minema, et värsket õhku hingata ning pead tuulutada,» lisas ta.