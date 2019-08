New Jersey osariigis võib tänasest taotleda abistatud enesetappu

Abistatud enesetapp on USAs lubatud veel Californias, Colorados, Oregonis, Vermontis, Washingtonis, Hawaiil, Montanas ja Columbias.

CNN kirjutab, et seaduse järgi peab ka psühhiaater või psühholoog andma hinnangu, kas patsiendi vaimne seisund võimaldab otsust teha. Kui taotlus on kinnitatud, saab haige retsepti medikamentidele, mida ta saab ise võtta ka oma kodus.

Seadust taheti New Jerseys vastu võtta juba 2014. aastal, aga alles tänavu jõudis see senatisse, kus läks läbi napi häälteenamusega. Vabariiklasest senaator Robert Singer protesteeris, et inimesed ei usalda arste opioididega ja miks peaksid nad seda tegema nüüd.