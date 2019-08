Seksuaalne väärkohtlemine põhjustab pikaajalisi terviseprobleeme

Oluline näitaja oli see, et seksuaalrünnaku ja ahistamise ohvrite tervisenäitajad olid peaaegu identsed, mis viitab sellele, et seda tüüpi kogemused mõjuvad ühtmoodi negatiivselt. See, mis määral mõjutasid need kogemused inimese tervist, sõltub sellest, kas ohver sai pärast juhtunut abi, julges sellest kellelegi rääkida või oli sunnitud üksi toime tulema.