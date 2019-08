Toitumisteadlane: mõne vitamiini ja mineraalaine vähesus võib põhjustada stressi ning depressiooni

Normaalseks vaimseks terviseks on vaja eeskätt vitamiine D, B6, B12, folaate, rauda, seleeni ja magneesiumi. Eestlastel esineb enamasti D-vitamiini ja raua vaegust.

Uuringud on näidanud, et vitamiinil D on oluline roll vaimse tervise kujunemisel, mida ennustas juba professor Walter E. Stumpf Põhja Carolina Ülikoolist 30 aastat tagasi. D-vitamiini defitsiidi puhul on inimeste depressiooni oht palju suurem. Sageli arvatakse, et vitamiin D defitsiit on vanematel inimestel, kuid USA teadlaste uurimuste kohaselt on ka noortel stressis naistel vitamiin D defitsiit. Londoni Psühhiaatriainstituudi andmetel oli psühhoosi haigestunud inimestel väga suur vitamiin D puudus, mis tõestas selle vitamiini tähtsat rolli aju normaalseks tööks.

Soome tervise - ja heaoluameti (THL) 2015. aasta uurimuses tõdeti, et depressioonis inimestel on vitamiin D defitsiit. ÜRO raporti kohaselt on Soome maailma kõige õnnelikum maa, kuid Soomes kasutab masenduse ravimeid 400 000 inimest ja masenduses inimestele kulub Soomes üle miljardi euro aastas. Kui stressis inimeste vitamiin D defitsiiti oleks võimalik likvideerida, säästaks see 200 miljonit eurot aastas.

Vitamiin D soodustab kaltsiumi ja fosfori imendumist, tagades nii terved ja tugevad luud. Kuid D-vitamiini defitsiiti seostatakse ka diabeedi ja südamehaiguste riski suurenemisega. Kliinilised uuringud on näidanud, et vitamiin D koos ravimitega kiirendab stressis inimeste paranemist. Kuna meie laiuskraadil on mitte ainult sügistalvisel ajal, vaid ka suvel, paljudel inimestel sagedane vitamiin D vähesus, siis tasuks kontrollida seda vereanalüüsiga ja vajadusel võtta vitamiin D toidulisandit konsulteerides enne perearstiga.

Rauavaegusega võib kaasneda ärrituvus ja depressioon

Raua defitsiit on maailmas väga sage, eriti levinud on see rasedate naiste, imetavate emade ja veganite hulgas. Naiste rauavajadus on märgatavalt suurem kui meestel ja mõningatel andmetel kannatab iga viies sünnituseas naine rauapuuduse käes. Raua põhiülesandeks on tagada hemoglobiini koostises hapniku transport kopsudest rakkudeni, kuid raud on hädavajalik ka aju ja närvisüsteemi tööks. Raua defitsiidiga võib kaasneda depressioon, kerge ärritatavus, halb keskendumisvõime.

Punane liha ja maks on parimad raua allikad, kusjuures raua imendumist parandab askorbiinhape ehk C-vitamiin. Mõned uuringud on näidanud, et liha tarbimine suurendab depressiooni. Liha tarbimine kiirendab ka kliimasoojenemist, kuna ligi 18 protsenti kasvuhoonegaasidest on seotud loomakasvatusega.