Puugihaigusega noormees: aju nagu põleks, ma ei mäleta minevikku ja lihased rebenevad

Praegu 22-aastane noormees sai diagnoosi alles kolm aastat hiljem - puukborrelioos. Enamasti hakkavad selle põdejad paranema pärast paari nädalat antibiootikumiravi, aga aastaid viibinud diagnoosiga Joe puhul on sant enesetunne kestnud juba kauem kui kuus aastat, kirjutab Wales Online.

Ta ütleb, et nakkus on mõjutanud kõiki ta organeid ja ta võitleb invaliidistavate neuroloogiliste probleemidega. «Iga päev pean lahingut edasi,» ütleb noorsand, kellele varem meeldis surfata.

«Mul on mäluprobleemid ja mulle ei meenu asjad minevikust. Kui vaatan enda fotosid, oleks see nagu kellegi teise elu. Kui unustad kõik, mida oled teinud, röövib see elult tähenduse,» tõdeb ta.

«Mu ajus on tunne nagu see põleks, kui selle põletikunäitajad tõusevad. Nendel perioodidel ei suuda ma üldse suhelda. Ma lihtsalt laman nädalate kaupa pimedas ruumis ja ootan, mil see mööduks.»

Joe on kaotanud ka hulga kaalu - ta keha ei ole enam eriti suuteline verest kätte saama olulisi toitaineid.

«Olen oma endise mina vari,» sõnab noormees. «Bakterid söövad mu keha, nii et luud ja selgroog liiguvad paigast, tagajärjeks lihasrebendid. See on väga valus ja häiriv.»

«Tean, et mida rohkem aega möödub, seda rohkem on mul pöördumatuid kahjustusi. Praegu ei ole aga teha muud kui vaadata, kuidas see mu kehaga lihtsalt juhtub,» märgib ta.

Joe tahab oma elus taas ohjad haarata ja loodab sõita USA-sse ravile Jemsek`i kliinikusse, kus on noormehe sõnul aidatud vinduvast puugihaigusest üle saada tuhandetel inimestel. «Sama võib juhtuda ka minuga,» ei kaota Joe lootust.