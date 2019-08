20 taime, mis puhastavad sinu toaõhku

NASA ütleb, et vastus nendele probleemidele on ilmselge: kui inimene kolib suletud ruumidesse, siis peab ta looduse tugisüsteemi ühes võtma. On leitud, et taimed võivad aidata õhku puhastada ja seega õhureostust vähendada. Järgmised taimed aitavad NASA puhta õhu uuringu järgi kodus kõige paremini õhukvaliteeti parandada.