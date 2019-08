Üllatav oht tervisele, mis varitseb aias askeldajat

Niisuguste põletuste saamine suvisel perioodil ei ole üldsegi välistatud, tõdeb Lääne-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) juhataja dr Anžela Popova. «Kui väljas on kõrged temperatuurid ning aiavoolik on jäänud päikese kätte, hakkab nii voolik kui ka voolikusse jäänud vesi kuumenema. Aiavoolikus kuumenenud vesi tekitab põletust samamoodi nagu näiteks kehale valatud tuline teevesi: tekib naha punetus, tursumine, nahk on valulik. Raskema põletuse korral võivad tekkida nahale vesivillid.»

Popova õpetab, et põletuse korral on oluline kiire esmaabi. «Põletada saanud nahka tuleb jahutada jaheda - aga kindlasti mitte jäise - vee all 15 minuti jooksul. Abiks on ka käsimüügist ostetavad ravimid põletushaavade jaoks, valu leevendamiseks sobib paratsetamool. Kui põletus on ulatuslik või on tekkinud villid, tuleks pöörduda abi saamiseks arsti poole, eriti juhul, kui põletuse on saanud laps.»