Väike Annabel sai täna 5 kuu vanuseks ja arstide sõnul ravi tulemus on paljulubav

Annabel, kelle geeniraviks kogusid annetajad rohkem kui kaks miljonit eurot, sai täna viis kuud vanaks. «Meil on suur rõõm teada anda, et väikesel neiul läheb väga hästi,» edastab Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond.

«Kuna geeniravist möödus täpselt kuu, vaatasid USA arstid Annabeli põhjalikult üle ja nüüd kirjutavad lapse vanemad nii: «Tulemused on paljulubavad: arenenud on käte ja jalgade aktiivsus ning paranenud on ka pea hoidmine. Meie arvates on Annabelil läinud siiani väga hästi. Ravijärgne jälgimine kestab hetkel teadaolevalt 3 kuud.»