Kuidas mõjutab A-vitamiin nahavähi riski?

Vitamiin A toetab kasvu, arengut, silmatervist, reproduktiivtervist ja naha tervist. Seda saab loomsetest toitudest nagu munad, kana, kalkun või veisemaks. Loomset päritolu A-vitamiini nimetatakse retinooliks. Seda vitamiini leidub ka beetakaroteenina, alfakaroteenina ja beeta-krüptoksantiinina paljudes puu- ja köögiviljades - näiteks maguskartulites, porgandites, lehtkapsas, pudelkõrvitsas, kõrvitsas, brokkolis, aprikoosides ja papaias. A-vitamiini saab võtta ka toidulisandina, aga silmas tuleks pidada, et meeste norm on 900 mikrogrammi ja naiste norm 700 mikrogrammi päevas. Uuringute järgi aitab A-vitamiin nahka noore ja pehmena hoida.

Lõuna-Korea teadlased uurisid , kas A-vitamiini või tarbimine mõjutab nahavähi tekkimise riski. Tavalisim vähivorm on lamerakk-kartsinoom, millega seostub USA-s iga aasta miljon uut juhtumit. Jongwoo Kim ja kolleegid vaatasid, kas vitamiin A ja karotenoidide tarbimise ning lamerakk-kartsinoomi madalama riski vahel on seos.

Nagu igal teisel uuringul, olid ka sellel oma piirangud. Valim koosnes suuresti haritud valgenahalistest terviseprofessionaalidest. Seega võiks edaspidi uurida ka mitmekesisemat valimit. Sellegipoolest oli A-vitamiini tarbimise varieeruvus hea. Üks teadlane andis ka teada võimalikust huvide konfliktist märkides, et ta on töötanud konsultandina mitmete ravimifirmade heaks. Uuringu järeldus on aga, et piisav A-vitamiini tarbimine võib nahavähi teket ennetada.