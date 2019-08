Varakult Alzheimeri tõve tuvastav veretest läbis esimese katse

Suurbritannia ekspertide sõnul on katse tulemused paljulubavad ning suur samm Alzheimerit tuvastava veretesti suunas. Umbes 20 aastat enne Alzhemierist tulevat mälukaotust ja segadust, hakkab ajus kogunema teatud valk. Hetkel on valgu tuvastamiseks kasutusel ainult ajakulukas positronemissioontomograafia.

Washingtoni meditsiinikooli teadlased mõõtsid amüloidbeeta valgu taset 158 üle 50-aastasel inimesel, et näha, kas see läks kokku nende ajupiltidel esinenud haigusmarkeritega. Tulemused klappisid, kuid vaid 88 protsendil juhtudest, mis ei ole piisavalt täpne. Kui uurijad kombineerisid verest saadud informatsiooni kahe teise riskifaktoriga: vanus üle 65 eluaasta ja geenivariant APOE4, mis kolmekordistab haiguse riski, paranes veretesti täpsus 94 protsendini.

See võimaldab teadlastel näha, kas katsetatud ravimid suudavad Alzheimeri põhjustatavat dementsust ennetada. See võimaldab uuringuid kiirendada ja valida nendesse vaid sellised katseisikud, kel on suurem risk Alzheimeri tekkimiseks.