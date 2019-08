See tegevus võib aidata dementsusriski vähendada

Leiti, et sagedasem sotsiaalne kontakt 60-aastaselt oli seotud 12 protsenti madalama dementsusriskiga. See oli omakorda seotud pigem sõprade kui sugulastega hoitud sotsiaalse kontaktiga. Sagedasem sotsiaalne kontakt keskeas oli seotud kõrgema kognitiivse sooritusega, mida jälgiti 15 aasta jooksul. Uurijate arvates on sotsiaalne suhtlus siinkohal niivõrd tähtis, sest nii treenivad inimesed oma kognitiivseid oskusi - mälu ja keelt. Teine tegur on tsütokiin IL-6 madalam tase, mis on seotud mitmete vanusega kaasnevate haigustega, sh Alzheimeriga.

Selgub, et sagedasem kontakt varajases ja hilisemas keskeas võib tekitada kognitiivset reservi, mida hoitakse ning mis viivitab või ennetab kliinilise dementsuse teket. Teine variant on, et varajased kognitiivsed erinevused mõjutavad hoopiski inimese võimet luua ja säilitada sotsiaalseid suhteid ning seega suurendavad ka vastuvõtlikkust hilisele dementsusele. Üks uuringu piirangutest on, et andmed dementsusjuhtumitest saadi terviseandmete registrist. Seetõttu on võimalik, et uuringus pole nende andmeid, kes on rohkem sotsiaalselt isoleeritud. Seega võib siinkohal sotsiaalse kontakti ja dementsuse seos jääda alahinnatuks.