Lugeja küsib: kui sageli peab töötajale uued turvajalanõud väljastama? 

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: «Tööandja on kohustatud enne kasutusaja lõppu oma kulul asendama kõlbmatuks muutunud turvajalanõud. Ühtlasi hoolitseb tööandja selle eest, et turvajalanõud vastavad täielikult kaitsevajadusele, ei põhjusta kandjale liigset koormust, sobivad kasutajale ja kasutada kindlates tööoludes. Mõned turvajalanõud muutuvad kasutuskõlbmatuks üsna kiiresti. Samas osad jalanõud säilitavad ettenähtud kaitseomadused ja mugavuse ka suure kasutuskoormuse korral. Turvajalanõu purunenud tald või muud osad, samuti vajunud tallaosa on sageli asendamise põhjuseks. Seega tööandja asendab töötaja turvajalanõud uutega, kui töötaja põhjendab asendamise vajaduse eelnevat arvestades ja kõlbmatuks muutunud turvajalanõud tööandjale ette näitab.»