Milline on vaktsineerimise mõju hulgiskleroosi riskile?

Hulgiskleroos on pikaajaline kesknärvisüsteemi kahjustav haigus, mis hävitab närvirakke isoleerivat kihti. Ekspertide arvates on tegu autoimmuunhaigusega, mille käigus ründab immuunsüsteem kesknärvisüsteemi nagu tegu oleks keha ohustava viiruse või bakteriga. Väidetavalt mõjutab hulgiskleroos 2,3 miljonit inimest üle maailma. Tavaliselt areneb see vanusevahemikus 20-50. Naistel tekib hulgiskleroos kolm korda suurema tõenäosusega kui meestel. Sümptomid varieeruvad inimeseti ning sõltuvad sellest, kus piirkonnas kahju tekib.

Uurijad arvavad, et üks võimalik tulemuste seletus võib olla, et hulgiskleroosiga inimesed märkavad oma sümptomeid tükk aega enne diagnoosi ja väldivad vaktsiine, et mitte oma immuunsüsteemi häirida. Teine võimalus on, et vaktsiinid ennetavad immuunsüsteemi rünnakut kesknärvisüsteemile. Autorite sõnul tuleks seda rohkem uurida. Töö peamine autor Alexander Hapfemeier ütles, et suure hulga andmete põhjal saab öelda, et tõendid sellest, et vaktsiinid polüskleroosi tõenäosust suurendavad, puuduvad.