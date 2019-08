Mis viib inimese radikaliseerumiseni?

Radikaliseerumist on seostatud vaimsete häirete ja traumadega, kuid vaid 13–14 protsenti üksikründajatest (need, kes ei ole seotud mingi rühmitusega) on diagnoositava häirega. On tuvastatud seos lapsepõlvetraumade ja radikaliseerumise vahel, sest trauma üle elanud inimestel on suurem vajadus tugeva ja konkreetse identiteedi järele ning see leitakse tihti radikaalsete gruppidega samastudes. Uuringutest selgus, et pea kõik massimõrvarid on kogenud lapsepõlves vägivalda. Vaimsed häired võiad suurendada radikaliseerumise riski, näiteks post-traumaatilise stressihäire tagajärjel tekkinud meeleolumuutused, emotsionaalne ebastabiilsus ja agressioon võivad suurendada tõenäosust, et juba radikaalsete vaadetega inimene ka midagi korda saadab. Miks inimene radikaalse ideoloogia omaks võtab, on keerulisem.

Kust pärineb jäikus?

Radikaalsete vaadetega inimesed on oma vaadetes – mitte ainult poliitilistes – märksa kindlamad kui teised. Radikaliseerumine ei ole pelgalt vaadete omaks võtmine, vaid ka muutus selles, kuidas inimene infot töötleb ja maailmaga suhestub. USA teadlased korraldasid katse, milles uuriti, kas radikaalsete vaadetega inimeste mõttelaad laieneb ka teistesse valdkondadesse. Selleks selgitati välja 381 inimese poliitiline ja usuline taust ning anti neile lahendada visuaalne ülesanne, mille käigus pidid osalejad valima, kummal vilkuvate täppidega ekraanil on täppe rohkem. Selgus, et radikaalsete vaadetega inimesed olid oma valikus märksa kindlamad kui teised ning ka meelemuutus eksimiste korral tuli raskemini. Seda katset on hiljem korratud ning tulemused olid samad.

Kuna katse ei olnud kuidagi seotud inimese vaadete või poliitikaga, ei saanud osalejatel olla eelarvamusi ega isiklikku huvi, mis võinuks nende enesekindlust või jäikust mõjutada. Tulemused osutavad sellele, et radikaliseerumisega kaasnev mõttelaadi jäigastumine on osa inimese info töötlemise mehhanismidest. Mida dogmaatilisema inimesega tegu, seda vähem on ta suuteline hindama objektiivselt oma arvamuse või vaadete õigsust. Teadlased usuvad, et samm sellest edasi on see, et inimesed ei suuda teha vahet õigel ja valel ka tegudes, mis võibki viia kuritegudeni.

Teise katse käigus leiti, et sotsiaalne eraldatus mõjutab seda, kui tähtsaks peetakse oma usku või vaateid. Radikaliseerunud pakistanlastelt uuriti, kui kaugele on nad valmis minema, et oma vaateid kaitsta. Vägivaldsust väljendanud osalejate ajudes oli märkimisväärne aktiivsuse vähenemine dorsolateraalses prefrontaalkorteksis – aju osa, milles toimub riskianalüüs ning otsuste langetamine. Aktiivsus suurenes selles aju piirkonnas, kus toimub subjektiivsete otsuste – mis kasu mina sellest saan – langetamine. Nendel, kes ei näidanud üles valmidust vägivallale, olid need kaks aju piirkonda hästi ühenduses, kuid vägivallale kalduvatel osalejatel oli ühendus nõrk. See tähendab, et inimestel, kes on valmis oma vaadete nimel vägivalda korda saatma, ei toimu otsuste langetamine enam kaalumise ega analüüsimise teel.