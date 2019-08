Ebaravi, vaktsineerimine ja hulluks minemine: vaata, milliseid terviseteemasid arutatakse Arvamusfestivalil

Kokku toimub Arvamusfestivalil kuus terviseteemalist arutelu, vahendab Med24.

Reedel kell 14 arutlevad tervise alal Martin Kadai (Terviseamet), Tanel Kiik (sotsiaalminister), Karmen Joller (perearst) ja Ene Tomberg (Lastekaitse Liidu juht) teemal «Kuidas tulla toime nakkushaigustega globaliseeruva maailma tingimustes?». Nakkushaiguste levik on aktuaalseks muutunud tänu kahele tegurile: inimesed reisivad senisest rohkem, samas on vaktsineeritus mitmetes riikides langenud. Eesti on tänu oma kõrgele vaktsineeritusele siiani suutnud edukalt vältida näiteks suuremaid leetripuhanguid, kuid vaktsineerituse langemisel võib ka Eestit tulevikus tabada kas leetrite või mõne muu ohtliku nakkushaiguse puhang. Arutletakse, kuidas sellist stsenaariumit oleks võimalik vältida.

Kell 16 toimub sotsiaalministeeriumi korraldatud arutelu teemal «Mis siis saab, kui ma hulluks lähen?». Iga neljas inimene kogeb elu jooksul kergemat või raskemat vaimse tervise häiret. Olgu selleks siis depressioon, ärevushäired, bipolaarne häire, skisofreenia või miski muu. Nagu meie füüsiline tervis vajab erinevatel põhjustel tähelepanu, vajab seda ka meie vaimne tervis. Paraku suhtume loomulikult ja mõistvalt sellesse, kui meie enda või kellegi teise füüsiline tervis järgi annab. Vaimse tervise muresid aga ümbritseb hämar müstikaloor, milles hõljuvad ringi stigmad, hirmud ja väärarusaamad. Nii ei jõuagi paljud vaimse tervise häirega inimesed kunagi arsti juurde - me ei julge ka iseendale tunnistada, et midagi on viga. Arutletakse, mida ometi teha, kui tunned, et sa ise või sõber hakkate «hulluks minema»?

Kell 18 arutlevad Andres Metspalu (Eesti Geenivaramu, TÜ), Aime Keis (TÜ) ja Ants Nõmper (Ellex Raidla Advokaadibüroo) teemal «Geeniandmed: oht või võimalus?». Aastal 2018 algas suur tormijooks geenidoonoriks saamiseks - serverid olid umbes ning inimesed helistasid küsimusega «Kas mina ka ikka saan veel». Tagasiside enda terviseriskide kohta; personaalsed ravimisoovitused tuginedes geeniandmetele; soov panustada teaduse arengusse; ning uudishimu «Mida minu andmetest siis välja lugeda saab?» motiveerisid inimesi enda andmeid Geenivaramule usaldama. Küll aga kaugeltki kõik ei ole nii vaimustuses sellest võimalusest, tihtipeale on põhjuseks erinevad hirmud, milline oht võib peituda selles, kui geeniandmed on kuskil olemas. «Äkki müüakse mu andmed kindlustusfirmale maha?»; «Mis siis saab, kui keegi häkib sisse Geenivaramu serveritesse?» jne. Arutletakse, milliseid võimalusi pakub üksikisikule ning teadusele tervikuna geenidoonorite värbamine ning millised on ohud/müüdid sellega seoses.