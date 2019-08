Teadlased leidsid seose depressiooni ja tumeda šokolaadi vahel

Hiljutine uuring tuleb Londoni ülikooli kolledžilt, kes avaldasid oma tulemused ajakirjas Depression & Anxiety ning leidsid, et tumeda šokolaadi sööjatel esines 70 protsenti vähem depressiooni sümptomeid, kui neil, kes maiustust ei tarbinud, vahendab Medical News Today. On väärt mainimist, et uuring polnud rahastatud ühegi šokolaaditootja poolt.

Hetkel ravitakse depressiooni kõige sagedamini psühhoteraapia ja ravimitega. Nagu autorid ka mainivad, siis on psühhoteraapia kättesaadavus halb, mistõttu kirjutatakse enamikele patsientidele antidepressante. Depressiooni leevendamises on nähtud mõju ka mitmel elustiilimuutusel: osadel parandab sümptomeid füüsiline aktiivsus. Hiljutise uuringu teinud teadlased väidavad, et šokolaad on üks levinumaid toite, mil on tuju parandav toime.

Hüpoteesi on ka varem uuritud, et näha, kas magustoidu meeleolu tõstev toime on kliinilise tähtsusega. Uurijad lähenesid teemale seekord teisiti. Kontrollides mitmeid erinevaid faktoreid, mis võiks tulemust mõjutada, võtsid nad arvesse kehakaalu, pikkust, abieluseisu, haridust, etnilist kuuluvust, sissetulekut, suitsetamist ja terviseprobleeme. Samuti analüüsisiti tumedat ja mittetumedat šokolaadi eraldi.

Intervjuudest ja küsimustikest selgus, et 11 protsenti ehk 1332 osalejat sõi šokolaadi ja 148 neist tarbisid tumedat šokolaadi. Tihedamini sõid šokolaadi kõrgema sissetulekuga inimesed, kes ka harvemini suitsetasid või olid ülekaalulised. Kuigi üldiselt seost depressiooni sümptomite vähenemise ja šokolaadi söömise vahel ei leitud, siis muutusid tulemused, kui teadlased vaatasid ainult tumedat šokolaadi. Tuli välja, et inimesed, kes sõid igasugust tumedat šokolaadi, kannatasid 70 protsenti vähem kliinilise depressiooni sümptomite all, kui need, kes ei söönud šokolaadi üldse.