Test härradele: kas sinul on juba alanud andropaus ehk meeste üleminekuiga?

Andropausi iseloomulikeks tunnusteks on energia vähenemine, psüühiline ebastabiilsus, seksuaalse huvi vähenemine, erektsioonivõime langus ja kadumine, vaimse võimekuse langus, depressioon, unehäired, lihase- ja liigesevalud, luu tiheduse vähenemine (osteopeenia) ja luuaine vähenemine (osteoporoos), lihasejõu ja lihasmassi vähenemine. Tüüpiliste vaevuste kõrval võib meessuguhormoonide madal tase mõjutada enamiku elundite talitlust. Mitmed uuringud on näidanud, et testosterooni madal tase on oluliseks südame isheemiatõve ja südamelihase infarkti riskiteguriks.