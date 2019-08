Uus protseduur võib menopausi kuni 20 aastat edasi lükata

30-minutilise laparoskoopilise operatsiooniga eemaldatakse väike tükk munasarja kudet, mis seejärel tükeldatakse ja külmutatakse, et seda säilitada. Kui naine jõuab menopausi ikka, sulatatakse kude üles ja poogitakse keha külge tagasi. Kui munasarja kude elab protsessi üle, on võimalik sel moel taastada naise vähenenud suguhormoonide tootmine ja menopausi edasi lükata.

Siiani on protseduuri läbinud üheksa naist. Üks esimestest patsientidest, 34-aastane kahe lapse ema ütles, et tahab vältida tulevikus hormoonasendusravi võtmist. See, kui palju protseduur menopausi edasi lükkab, sõltub vanusest, mis kude võetakse ning, mil see tagasi pannakse. Näiteks 25-aastaselt naiselt võetud kude suudab menopausi edasi lükata 20 aastat, 40-aastaselt naiselt võetud kude aga ainult umbes aastat.

Protseduur maksab 7000-12 000 eurot ja seda pakutakse kuni 40-aastastele naistele. Teenust osutab firma ProFam, mille on asutanud neli maailmas tunnustatud viljakuse eksperti. Üks neist, kunstliku viljastamise arst Simon Fishel, sõnas portaalile, et protseduur võib olla kasulik kõigile naistele, kes tahavad menopausi edasi lükata või neile, kes on võtnud hormoonasendusravi. Arstid väidavad, et operatsioon saab aidata tuhandeid naisi, kel tekivad menopausiga tõsised tervisemured, nagu südamehaigused ja luuhõrenemine. Teadlased usuvad, et sama protseduur võiks aidata miljonitel naistel edasi lükata ka kõige levinumaid menopausi sümptomeid, nagu kuumahood, mäluprobleemid, ärevus ja vähenenud seksiisu.