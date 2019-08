Kas oliiviõli võib libestina kasutada?

Oliiviõli ummistab poore, mis põhjustab ärritust või vistrikke. See omakorda tekitab põletikke vagiina või päraku lähedal. Samuti on seda vahekorra järel raske ära koristada ning see võib jätta tekstiilile plekke.

Teoreetiliselt võib iga vedelikku libestina kasutada, kuid silmas tuleks pidada, et muu eesmärgiga loodud toodetega võib kaasneda riske. Mõned libestid võivad mõjutada intiimpiirkonna pH taset ja viia põletiku tekkimiseni. Paremad alternatiivid on spetsiaalsed libestid ja veebaasil geelid. Libesti valik sõltub sellest, kas kasutatakse kondoome või teisi vahendeid.

Vee baasil libestid ei kahjusta kondoome, kuid kuivavad õlist kiiremini. Seni tehtud katsete põhjal tuleks vältida kõrge soolasisaldusega libesteid, kuna need võivad pärakut kahjustada. See võib omakorda suurendada põletiku ja suguhaiguste (välja arvatud HIV) edasi kandmise riski.

Eelnevalt libestatud kondoomidel on silikooni baasil libesti, mis ei kahjusta lateksit. Silikooni baasil libestid kestavad kauem. Miinuseks on aga see, et neid on raske tekstiilist välja saada, kuna need ei reageeri veega. Nende libestite vagiinast või pärakust väljumine võtab aega, mis suurendab põletiku riski juhul, kui libestisse peaks bakterid sattuma.