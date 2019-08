Millised on meie esiemade rinnaga toitmise saladused?

Seni on varaste inimlaste rinnaga toitmise kombed olnud suurte spekulatsioonide pärusmaa. Nüüd kasutati spetsiaalset lasertehnikat, et aurustada hamba pinnalt mikroskoopilisi portsjoneid; saadud gaasi analüüsiti mass-spektromeetriga erinevate lendunud keemiliste ainete tuvastamiseks. Sedasi sai koostada mikroskoopilised geokeemilised kaardid, mis annavad infot indiviidi toitumise ja tervise kohta kogu (hamba) elu vältel. Need mikro-geokeemilised kaardid võimaldavad «lugeda» järjestikuseid kihte hammastest, saades seega teada erinevate toitude söömise kohta erinevatel eluperioodidel. Varem on sama metoodikat kasutatud neandertaallaste imetamisharjumuste uurimiseks, aga nüüd analüüsiti enam kui kümme korda vanemaid inimese eellasi.