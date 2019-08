622 surnut: Filipiinidel kuulutati välja riiklik dengue palaviku epideemia

Jaanuarist 20. juulini on Filipiinidel registreeritud 146 062 dengue palaviku juhtumit. See on 98 protsenti rohkem kui samal perioodil 2018. aastal. Epideemia tõttu on surnud 622 inimest. Kui juuli keskpaigani suri aasta jooksul dengue palaviku 450 inimest, siis viimase kuu jooksul on lisandunud ligi 200 uut juhtumit.

Epideemia on välja kuulutatud seitsmes riigi seitsmeteistkümnest piirkonnast: Calabarzonis, Mimaropas, Bicolis, Lääne-Visayas, Ida-Visayas, Zamboanga poolsaarnel ja Põhja-Mindanaos. Nendes piirkondades elab enam kui 40 protsenti Filipiinide populatsioonist. Mitmetes teistes piirkondades - teiste seas Kesk-Visayas ja Ilocoses - on samuti kõrge risk.

Dengue palavik on sääskede kantav viirusnakkus, mis esineb troopilistes riikides üle maailma. See võib põhjustada liigesevalu, iiveldust, oksendamist, löövet, hingamisprobleeme, hemorraagiat ja elundite puudulikkust. Kuigi hetkel puudub ravi, on väga oluline jälgida, et nakatunu saaks piisavalt vedelikku.

6. juulist alustati sääskede paljunemiskohtade leidmise ja hävitamisega, kuna see on peamine viis dengue palaviku levikut kontrolli all hoida. Ka teised Kagu-Aasia riigid on Maailma Terviseorganisatsiooni sõnul raporteerinud dengue palaviku juhtumite suurenemist. Malaisias registreeriti selle aasta 29. juunini 62 421 juhtumit 93 surmaga. Eelmise aasta samal perioodil registreeriti seal 32 425 juhtumit 53 surmaga. Vietnamis registreeriti 81 132 juhtumit nelja surmaga. 2018. aasta samal perioodil esines 26 201 juhtumist kuue surmaga. Lõuna-Aasias on Bangladeshis aegade halvim dengue palaviku epideemia, mis kurnab rängalt riigi niigi ülekoormatud meditsiinisüsteemi.