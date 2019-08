Rumeenia plaanib suhkrurikkad karastusjoogid maksustada

Rumeenia finantsminister ütles, et maksu kehtestamisega loodetakse vähendada suhkruste jookide tarbimist ning suurendada riigi sissetulekuid, mida kulutada tervisele ja haridusele. Teisipäeval avaldatud dokumendis seisab, et ülekaalulisus on tervisesüsteemile suur koormus. Ennustatakse, et uue maksuga koguneb ülejäänud 2019. aasta jooksul 66 miljonit eurot.