Ema sai kuulda aasta eest uppunud poja südant uuesti löömas

Esimest korda pärast Cash`i surma kuulis ema Brooke nüüd taas poja südamelööke – stetoskoobiga läbi Lola rinnaku. «Nii nagu nägin Lolat, armusin temasse. Ta on nii kallis ja see on seal ka minu poiss. Ma kuulsin ta südamelööke – see oli tõeliselt ilus,» rõõmustas Brooke.