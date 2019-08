Ravimata hambad võivad viia mitme tõsise terviseprobleemini

«Tegelen igapäevaselt inimestega, kellel on ravimata ortodontilisest probleemist tekkinud mured mälumislihaste ja alalõualiigesega. Kui nende muredega patsient vanemasse ikka jõuab, siis need probleemid aastatega süvenevad. Siis ei kuulu raviskeemi ainult hammaste asendamine, vaid asendada tuleb ka alalõualiigest,» ütles Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituudi juhataja, mälumisfüsioloogia dotsent Ülle Voog-Oras tõdes Kuku raadio saates «Kuue samba taga». Ta lisas, et alalõualiigese proteesidel on omaette raviskeem ja füsioteraapia, mis paneb liigese liikuma nii nagu peab.