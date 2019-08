See levinud harjumus suurendab oluliselt vähi ja dementsuse riski

Mitmed uuringud on seostanud pikaajalise unerohtude tarvitamise dementsusega. 2015. aastal korraldatud uuringus selgus, et inimestel, kes olid tarvitanud kümne aasta pikkusel perioodil kas iga nädal või üle nädala kõigest üks-kaks unerohutabletti, oli dementsuse risk 54 protsenti suurem kui neil, kes tablette ei võtnud. Samuti kaasnes unerohu pikaajalise tarvitamisega risk sattuda tähelepanuhäirete tõttu õnnetustesse.

Unerohi ei ole mõeldud pikaajaliseks abivahendiks ning seda ei peaks tarvitama kauem kui paar nädalat. Bensodiasepiini sisaldavate unerohtudega kaasneb suur sõltuvuse oht. Peamine ohumärk on see, et organism on kogusega harjunud ning varasem toiminud kogus ei pane inimest enam magama. Oluline on tegeleda uneprobleemide põhjusega – stress, meeleoluhäired, ärevus – ning sellest lähtuvalt peaks raviplaan keskenduma inimese elustiili ja käitumise muutmisele.