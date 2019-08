Miks nägu vananeb ja mida saab ealiste muutustega ette võtta?

Noortel on rasv näos ühtlaselt jaotunud, kuid vanusega see väheneb oma mahult, tõmbub kokku ja suundub allapoole. Seetõttu võivad varem ümarad näoosad vajuda ja nahk muutub lõdvaks. Samal ajal suureneb rasv teistes keha osades, eriti alumises pooles, mistõttu on lõualott kiirem tekkima, vahendab Harvard Health.