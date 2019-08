Millised võimalused on oma tervise kindlustamiseks?

Tervist tuleb hoida, kuid paraku käivad haigused ikka mööda inimesi ja õnnetused juhtuvad ootamatult. Tervisega seotud riskide kindlustamiseks on elukindlustus, kriitiliste haiguste kindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus ja ka vabatahtlik ravikindlustus lisaks riiklikule ravikindlustusele. Kellele on need kindlustused mõeldud ja mis on nende erinevused, selgitab Kindlustusseltside Liidu kommunikatsioonijuht Kati Varblane.