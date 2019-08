Louisianas seadustati ravikanep

Louisiana on nüüdseks rohkem kui 30 Ameerika Ühendriikide osariigi seas, mis lubavad teatud vormis meditsiinilist kanepit müüa. Ravikanepit tohivad Louisianas müüa üheksa apteeki. Kuigi föderaalsel tasandil on kanep keelatud, ei saa õigusosakond osariikide meditsiinilise kanepi programmidesse sekkuda.

Teisipäevast hakkas kanepikasvataja GB Sciences ravikanepit Louisianas vastavat luba omavatele jaotajatele jagama. Tuhanded patsiendid on aastaid oodanud programmi algust. Esimeste ravikanepi saajate seas on kaks vähihaiget ning posttraumaatilise stressihäirega veteran, kuid ootejärjekorras on sadu. Suurte järjekordade vältimiseks on igal patsiendil apteekides eraldi kohtumisaeg kinni pandud.