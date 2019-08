Annabeli geeniravi välja töötanud firma edastas kliiniliste uuringute kohta valeandmeid

Eestlased kogusid spinaalset lihasatroofiat põdeva Annabeli tarbeks kokku vajaliku summa ja USA arstide sõnul on tema ravi läinud edukalt. Viiekuune tüdruk on jätkuvalt ekspertide jälgimisel, mis kaasneb Zolgensma manustamisega.

USA ravimiameti ekspert, doktor Peter Marks märkis aga, et ilmselt ei kaasne ravimi kõrvaldamine turult – ebatäpsusi esines vaid vähesel määral ravimi katsetamise faasist. Ta rõhutas, et siiski peab ravimiamet oluliseks täpsete andmete olemasolu, et kaitsta inimeste tervist ja seda nõuab ka seadus.

Ravimifirma Novartis on edastanud teadaande, et on jätkuvalt veendunud Zolgensma ohutuses ja efektiivsuses spinaalse lihasatroofia ravis. Novartis teatas, et AveXis sai võimalikust andmete ebatäpsusest teadlikuks loomkatsete käigus ja alustas probleemi lähemat uurimist, mille tulemusi jagas ka ravimiametiga, kui analüüsi põhjal oli võimalik teha lõplik järeldus.