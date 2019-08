Terviseameti juht ebaravi levikust: äärmuslikud seisukohad on sageli kellegi müügitöö

Terviseameti peadirektori Merike Jürilo sõnul sai teemade valikul määravaks viimastel aastatel eriti teravalt üles kerkinud olukord, kus info üleküllus on paljudes olulistes teemades viinud mitte paremate teadmisteni, vaid hoopis tekitanud ebakindluse tervist toetavate valikute tegemisel. «Me puutume tervise valdkonnas igapäevaselt kokku äärmuslike seisukohtadega, mille taga võib näha nii kellegi müügitööd kui ka lihtsalt rumalust ning mille keskel tavainimesel on üha raskem orienteeruda ja tõenduspõhist teavet kavalast tooteturundusest eristada,» ütles Jürilo.

Reedel peetav arutelu «Kuidas tulla toime nakkushaigustega globaliseeruvas maailmas?» otsib lahendusi olukorrale, kus iga nakkushaigus on meist vaid loetud lennutundide kaugusel. Kuigi inimesed reisivad senisest rohkem, on vaktsineeritus on mitmetes riikides langenud. Eesti on tänu oma kõrgele vaktsineeritusele siiani suutnud edukalt vältida näiteks suuremaid leetripuhanguid, kuid vaktsineerituse langemisel võib ka Eestit tulevikus tabada kas leetrite või mõne muu ohtliku nakkushaiguse puhang. Paneeldiskussioonis osalevad sotsiaalminister Tanel Kiik, perearst Karmen Joller, Lastekaitse Liidu juht Ene Tomberg ja Martin Kadai terviseametist.