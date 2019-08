Kehamassiindeksi mõjutaja: kas möödud tööle minnes kiirtoidust?

Kas oled tundnud, et tööle minnes jääb tee peale palju ahvatlevat kiirtoitu? Peaksid seda justkui vältima, aga isuäratav jõud saab mõistusest võitu. Kui oled kahtlustanud, et keskkond mõjutab sinu isusid ja tarbimist, oled õigel teel. Teadusajakirjas PLOS ONE avaldati uuring inimeste toidukeskkondade ja kehamassiindeksi (KMI) seostest.