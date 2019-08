Naisel kuus aastat PMSiks peetud haigus osutus ajukasvajaks

Naine hakkas veidraid hooge kogema teismeea keskel. Mõneks minutiks kadus tal kõnevõime ning üle kogu keha valgus õudustunne. Sel ajal ei saanud naine lugeda ega kirjutada. Pere ja sõprade sõnul paistis nagu naine oleks lihtsalt oma mõtetesse vajunud. Selliseid hooge koges naine aga eranditult ainult menstruatsiooni ajal. Nii perearst kui ülikoolilinnaku arst leidsid, et tegu on premenstruaalse sündroomiga ning kirjutasid naisele hormonaalsed rasestumisvastased tabletid. Kuigi ravimid ei parandanud probleemi kuidagi, võttis naine diagnoosi omaks.

Viimasel ülikooliaastal hakkasid veidrad hood naist kimbutama terve kuu vältel. Sõbrad tunnistasid hetki, mil paistis, et naine oleks justkui kummitust näinud. Siiski väitsid arstid, et tegu on raske vormiga PMSist või kahtlustasid paanikahäiret. Naisel kästi rasestumisvastaseid tablette edasi võtta ning minna psühhiaatri vastuvõtule, et saada antidepressante. Viimasel kooliaastal ei julgenud naine enam kodust väljuda, sest kartis, et kogeb hoogu avalikus kohas.